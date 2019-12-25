Во Всеволожском районе закрывается Nokian Tyres 

Финская компания приостановила работу в ряде стран.

Завод финского производителя шин Nokian Tyres временно закрывается в Ленобласти. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Производство не будет работать с 30 марта по 5 апреля. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности сотрудников концерна на период распространения коронавирусной инфекции.

Согласно указу Президента страны Владимира Путина, работникам обязаны выплатить зарплату за период нерабочей недели.

Отметим, что Nokian Tyres приостановил производство в ряде других стран. Так, 25 марта официальные представители округа Рэа в США подписали постановление "Безопаснее дома", согласно которому завод на данной территории был закрыт.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве еще 3 человека вылечились от коронавируса.

Фото: Официальный сайт Nokian Tyres