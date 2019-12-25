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В Москве еще 3 человека вылечились от коронавируса
Сегодня, 10:02
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MShaffter

В Москве еще 3 человека вылечились от коронавируса

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Утром 27 марта из стационаров Москвы выписали еще 3х человек, которых вылечили от коронавируса.

Из Московских стационаров выписали 3 человека, у которых был диагностирован коронавирус нового типа.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что утром 27 марта из больниц выписали по выздоровлению 3х человек, которые переболели вирусом COVID-19. Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке. Таким образом, в столице уже 18 человек, которые выздоровели и выписаны домой в удовлетворительном состоянии. 

Проведенные после лечения исследования на наличие у них заболевания показали отрицательный результат. Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в хорошем состоянии

Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

Всего в Москве по состоянию на вчерашний день 546 зарегистрированных случаев коронавируса. Два человека скончались.

Сегодня ранее: Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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