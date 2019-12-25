Во Всеволожском районе вандалы разбили три новые автобусные остановки

Неизвестные выбили стекла в павильонах и погнули металлические листы.

В минувшие выходные во Всеволожском районе новенькие автобусные остановки нашли разбитыми: стекла выбиты, погнуты металлические листы, одну урну утащили. "Постарались" неизвестные вандалы. Фотографии с места преступления опубликовали телеграм-канале "Дорожники Ленинградской области".

Видимо, придется постепенно поворачиваться лицом к бетонным павильонам, которые тому кто их пнет сами ломают ногу. Проверено. Пока не в населённых пунктах, конечно (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.). отметили дорожники

Специалисты посетовали, что инцидент произошел во Всеволожском районе, где людей много и остановки нужны всем.

Фото: Телеграм / Дорожники Ленинградской области