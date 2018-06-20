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Во Всеволожском районе у директора турагентства угнали снегоболотоход
Сегодня, 11:36
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе у директора турагентства угнали снегоболотоход

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В настоящее время выясняется стоимость угнанного квадроцикла.

В правоохранительные органы Всеволожского района было подано заявление от местного жителя о том, что неизвестные угнали у него снегоболотоход. Известно, что мужчина, ставший жертвой грабителей, является директором одного из турагентств.

42-летний мужчина сообщил, что на 37 километре Выборгского шоссе на одном из участков неизвестный похитил его квадроцикл желтого цвета марки CAN-AM. Снегоболотоход был припаркован в гараже на участке, сообщает источник в ГУ МВД России. 

В настоящее время выясняется стоимость угнанного квадроцикла.

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Категории: Новости Ленинградской области,

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