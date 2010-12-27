Во Всеволожском районе собутыльник украл у знакомой 87 тысяч рублей

Сегодня, четырнадцатого июня, к правоохранителям Всеволожского района поступило обращение от девушки, заявившей о краже восьмидесяти пяти тысяч рублей. Девушка поделилась с полицескими, что она отдыхала у себя на даче со своим новым знакомым.
После торжества девушка заметила, что с ее карты было списано порядка двух тысяч рублей, а также пропали наличиными восемьдесят пять тысяч рублей.
Заявительница уверена, что деньги мог забрать собутыльник. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто виноват в случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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