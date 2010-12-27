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Во Всеволожском районе собутыльник украл у знакомой 87 тысяч рублей
Сегодня, 12:20
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе собутыльник украл у знакомой 87 тысяч рублей

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После торжества девушка заметила, что с ее карты было списано порядка двух тысяч рублей, а также пропали наличиными восемьдесят пять тысяч рублей.

Сегодня, четырнадцатого июня, к правоохранителям Всеволожского района поступило обращение от девушки, заявившей о краже восьмидесяти пяти тысяч рублей. Девушка поделилась с полицескими, что она отдыхала у себя на даче со своим новым знакомым.

После торжества девушка заметила, что с ее карты было списано порядка двух тысяч рублей, а также пропали наличиными восемьдесят пять тысяч рублей.

Заявительница уверена, что деньги мог забрать собутыльник. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто виноват в случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: всеволожск, новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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