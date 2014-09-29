Во Всеволожске пройдет отлов бездомных животных 16 октябяря

Во Всеволожске и поселке Токсово запланирован отлов бездомных животных. Его проведут 16 октября в соответствии с областным законом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.
Специалисты проведут стерилизацию, чипирование и вакцинацию четвероногих бродяг. После процедур животных вернут на прежнее место. Отлов будет проводиться специалистами ветеринарной клиники имени Айвэна Филлмора.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасатели вытащили собаку из ловушки.
Фото: Piter.TV
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