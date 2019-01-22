В Ленобласти спасатели вытащили собаку из ловушки

Собака была без хозяина, но с ошейником.

Спасатели из Лодейного Поля спасли собаку, которая угодила в ловушку на частном участке. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Животное было найдено с ошейником, но его хозяин не был обнаружен. Собака была успешно извлечена из ловушки и отпущена на волю благодаря оперативной работе поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что собака покусала спящего 12-летнего ребёнка на Театральной.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти