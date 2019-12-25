Собака покусала спящего 12-летнего ребёнка на Театральной

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из квартиры в одном из домов по Театральной улице собака покусала спящего 12-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с укушенными ранами правого предплечья и левой кисти, а также области переносицы, ссадинами правого предплечья и левой кисти, закрытым переломом пальца.

По факту полицией Красносельского района проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном пожаре на проспекте Ударников пострадал человек.

Фото: Piter.TV