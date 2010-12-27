Во Всеволожском районе накрыли плантацию тепличной конопли

Под Всеволожском представители закона вычислила плантатора фермы с марихуаной.

Полиция Всеволожского района накрыла целую плантацию конопли. Также у хозяина “палисадника” изъяли арсенал оружия и взрывчатых веществ.

Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя деревни Лупполово. На участке земли около Приозерского шоссе, подозреваемый соорудил металлическую конструкцию, в которой выращивал запрещенные на территории России растения. Мужчина владел 26 кустами марихуаны, трехлитровыми банкам и коробками с неизвестными веществами.

Сфера деятельности преступника не ограничивалась только распространением наркотиков. Злоумышленник хранил у себя наган, пистолет ТТ, патроны, два газовых пистолета, тротил, гранаты, мины и полкилограмма пороха.

Общий вес изъятых наркотиков составил около четырех килограммов. В отношении владельца возбуждено уголовное дело. “Садовод-любитель” арестован.