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Во Всеволожском районе накрыли плантацию тепличной конопли
Вчера, 13:59
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lesjasap
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Во Всеволожском районе накрыли плантацию тепличной конопли

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Под Всеволожском представители закона вычислила плантатора фермы с марихуаной.

Полиция Всеволожского района накрыла целую плантацию конопли. Также у хозяина “палисадника” изъяли арсенал оружия и взрывчатых веществ. 
 
Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя деревни Лупполово. На участке земли около Приозерского шоссе, подозреваемый соорудил металлическую конструкцию, в которой выращивал запрещенные на территории России растения. Мужчина владел 26 кустами марихуаны, трехлитровыми банкам и коробками с неизвестными веществами. 
 
Сфера деятельности преступника не ограничивалась только распространением наркотиков. Злоумышленник хранил у себя наган, пистолет ТТ, патроны, два газовых пистолета, тротил, гранаты, мины и полкилограмма пороха. 
 
Общий вес изъятых наркотиков составил около четырех килограммов. В отношении владельца возбуждено уголовное дело. “Садовод-любитель” арестован.
Теги: арсенал оружия , всеволожский район , конопля , марихуана , наркотики , преступление , приозерское шоссе
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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