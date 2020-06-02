Во Всеволожском районе на ходу загорелась "Ока"

Управлявшая автомобилем женщина успела спастись.

Во вторник, 2 мая, в деревне Суоранда Всеволожского района загорелся автомобиль "Ока". Пламя по неизвестным причинам охватило двигатель. Женщина, находившаяся за рулем, не пострадала. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщили очевидцы, происшествие произошло на улице Ржавского. На место оперативно выехала бригада пожарной службы. Потушить автомобиль удалось буквально за 4 минуты. Автовладельца за это время успела покинуть машину и спасти личные вещи.

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Видео:Piter.TV