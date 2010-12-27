Во Всеволожском районе алабай напал на юношу с маламутом

Маламут вступился за хозяина, однако силы собак оказались неравны. Маламут по кличке Иоланта погиб.

Молодой человек, проживающий в Янино-2, отправился утром на прогулку со своим псом, порода которого маламут. Во время прогулки на них напал пес, гуляющий без намордника породы алабай. Маламут вступился за хозяина, однако силы собак оказались неравны. Маламут по кличке Иоланта погиб.

В группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область" сообщает о том, что молодой человек 20 лет пошел гулять с собакой по привычному маршруту. Вторую же собаку они встретили у дома 27 по Садовой улице. Животное оказалось чрезмерно агрессивным и тут же вступило в драку с маламутом.

Оттощить алабая от маламута оказалось возможным, лишь после того, как в ситуацию вмешались соседи. Совместными усилиями с хозяином маламута им удалось разнять животных. В результате полученных укусов пес породы маламут скончался по пути в ветеринарную лечебницу.