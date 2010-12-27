Во Всеволожском районе Ленобласти из-под окна дома госпитализировали женщину

Она лежала на земле без движения.

В понедельник, 15 июля около пяти часов утра во Всеволожскую межрайонную клиническую больницу в тяжелом состоянии госпитализировали женщину. Она лежала под окнами одного из домов на Центральной улице, сообщили "Невские новости".

Пострадавшую обнаружил житель дома. Из-под окна своей квартиры он услышал женский стон, после чего увидел на земле незнакомую женщину. Она лежала без движения, очевидец вызвал ей скорую помощь. Затем он обратился в полицию.

На данный момент пострадавшую не могут допросить. Как только ей станет лучше, правоохранители начнут выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пенсионерку госпитализировали с автобусной остановки на улице Дыбенко. Женщину обнаружили в тяжелом состоянии.

Фото: Pixabay