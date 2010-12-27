Пенсионерку госпитализировали с автобусной остановки на улице Дыбенко

Женщину обнаружили в тяжелом состоянии.

В понедельник, 15 июля у дома №26 по ул. Дыбенко Невского района Петербурга врачи госпитализировали 77-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "78.ru" с ссылкой на городское управление МВД.

Скорая помощь забрала пенсионерку с автобусной остановки. Пока неизвестно, что с ней произошло. Полиция начала устанавливать причины происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожарные потушили ванную комнату на Соляном переулке. Огонь охватил площадь в 5 кв. метров. Каким образом начался пожар – пока неизвестно.

Фото: Pixabay