Пожарные потушили ванную комнату на Соляном переулке

На это потребовалось чуть более часа.

В понедельник, 15 июля в квартире дома на Соляном переулке Центрального района Петербурга горела ванная комната. Пожарные тушили ее более часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Огонь охватил площадь в 5 кв. метров. Каким образом начался пожар – пока неизвестно.

Сведений о пострадавших нет. Квартиру тушили 15 сотрудников МЧС, которые приехали к месту происшествия на трех автомобилях.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что десятилетний мальчик отравился таблетками на Тимуровской улице. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Мать утверждает, что мальчик принял таблетки, которые были оставлены без присмотра.

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