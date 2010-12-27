Десятилетний мальчик отравился таблетками на Тимуровской улице

Он находится в тяжелом состоянии.

Вечером 14 июля в больницу Калининского района попал десятилетний мальчик с признаками отравления. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонограмма в полицию поступила 14 июля в 19:00. Врачи забрали ребенка из квартиры, которая находится в доме №6к3 по Тимуровской улице. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Мать утверждает, что мальчик принял таблетки, которые были оставлены без присмотра.

Полиция проводит проверку по данному факту.

В июне 2019 года в Петербурге школьница отравилась но-шпой.

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