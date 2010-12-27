В новой амбулатории будут обслуживаться жители деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки, а также дачники из 34 садоводств.

Во Всеволожском районе 22 июля начнут работу новые ФАП и амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Комитет по здравоохранению готовится выдать лицензии на осуществление медицинской деятельности амбулатории в Вартемягах и ФАПу в Рапполово. В новой амбулатории будут обслуживаться жители деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки, а также дачники из 34 садоводств.

В амбулатории есть акушерско-гинекологический кабинет, детское отделение с отдельным входом и с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, кабинеты врачей узких специальностей, рентгено-диагностический кабинет, оснащенный дентальным рентгеном с визиографом и цифровым флюорографом.



Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать население Рапполово и Кавголово – общей численностью 1,6 тыс. человек. В нем будут работать фельдшер-акушер и медицинская сестра.

Оба медучреждения являются структурными подразделениями Токсовской межрайонной больницы. На строительство амбулатории было потрачено 330 млн рублей, на выкуп ФАПа у инвестора – 8,3 млн рублей.

В августе в Ленинградской области планируется открытие новой поликлиники в микрорайоне Аэродром в Гатчине, в завершающей стадии находится строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Волошово Лужского района, двух ФАПов в Ломоносовском и Гатчинском районах, амбулатории в поселке Котельский Кингисеппского района и поликлиники в Сертолово. Все объекты предусматривают оказание медицинской помощи взрослым и детям с использованием нового современного оборудования.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО