Во Всеволожске запустили путепровод над железной дорогой, который соединил две части города

У нового путепровода четыре полосы движения, протяженность самого автомобильного моста составляет почти 80 км.

В Ленинградской области во Всеволожске в субботу, 30 октября, запустили движение по путепроводу, который теперь соединил город. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

В сообщении уточнили, что движение запущено раньше намеченных сроков.

Движение запущено на год раньше контрактных сроков. Путепровод заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. - отметили в сообщении

У нового путепровода четыре полосы движения, протяженность самого автомобильного моста составляет почти 80 м. Пешеходные дорожки, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона, стали отличительной чертой проекта. Как рассказали в Ленавтодоре, из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении всеволожский переезд суммарно закрывался на пять часов в сутки, что существенно замедляло передвижение по автомобильному шоссе.

Добавим, что строительство объекта велось в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", ускорение темпов стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета.

Ранее Piter.tv сообщал, что учитель по гуслям из Всеволожска представит регион на всероссийском конкурсе.

Фото: пресс-служба админастрации Ленобласти