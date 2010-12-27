Во Всеволожске грабители обнаружили по оставленным на снегу следам

Все награбленное владельцу было возвращено.

Во Всеволожскком районе Ленинградской области прохожий заметил следы недалеко от дома, в котором он проживает, и немедленно сообщил об этом сотрудникам полиции. Правоохранителбные службы выехали на звонок незамедлительно, после чего сразу поймали вора, который, не заметив их, продолжал грабить владельца квартиры.

В городе Всеволожск, что находится в Ленобласти, местный житель, подойдя к своему дому на улице Ломоносова, увидел на снегу следы, ведущие внутрь. Возле окна стояла его сумка. Мужчина сразу вызвал правоохранителей, которые оцепили постройку, внутри оказался домушник, который ничего о засаде не знал, и спокойно продолжал забирать ценности.

Все награбленное владельцу было возвращено. Вор находится в настоящее время в отделении полиции. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Невские новости"