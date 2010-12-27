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Во Всеволожском районе трехлетний ребенок упал с детской лестницы и травмировался
Сегодня, 9:14
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lesjasap
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Во Всеволожском районе трехлетний ребенок упал с детской лестницы и травмировался

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Маленький мальчик упал со второго этажа дома.

Трехлетний ребенок упал с детской лестницы-турникета во Всеволожском районе. Инцидент произошел вечером 13 сентября. В результате происшествия малыш получил тяжелые травмы. В настоящее время он госпитализирован в центральную районную детскую больницу. У ребенка выявили внутричерепную травму головы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. 
 
Как стало известно, во время происшествия малыш находился в дачном доме  в деревне Оранжерейка. Около девяти часов вечера он попытался самостоятельно спуститься со второго этажа, но упал. Правоохранительные органы отмечают, что семья благополучная и не состоит в органах опеки. Тем не менее, причину падения называют недосмотр родителей.
Теги: всеволожск , детская площадка , падение
Категории: Новости СПб

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