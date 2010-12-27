Во Всеволожском районе трехлетний ребенок упал с детской лестницы и травмировался

Маленький мальчик упал со второго этажа дома.

Трехлетний ребенок упал с детской лестницы-турникета во Всеволожском районе. Инцидент произошел вечером 13 сентября. В результате происшествия малыш получил тяжелые травмы. В настоящее время он госпитализирован в центральную районную детскую больницу. У ребенка выявили внутричерепную травму головы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Как стало известно, во время происшествия малыш находился в дачном доме в деревне Оранжерейка. Около девяти часов вечера он попытался самостоятельно спуститься со второго этажа, но упал. Правоохранительные органы отмечают, что семья благополучная и не состоит в органах опеки. Тем не менее, причину падения называют недосмотр родителей.