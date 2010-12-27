Девушка-подросток из Всеволожска вернулась домой после ухода из квартиры

Называть причину своего побега из квартиры она отказалась.

В субботу, 16 ноября, стало известно, что девушка-подросток, сбежавшая из дома во Всеволожске, вернулась домой. При этом всю ночь она провела на лестничной площадке - сообщил 47 news.

История началась накануне, 15 ноября, когда отец девочки ночью обратился в полицию, и рассказал, что его 14-летняя дочь ушла из квартиры в половину шестого вечера 14 ноября. Причину такого поведения он назвать не смог, также он сообщил, что накануне инцидента в семье не было никаких конфликтов. Стоит учесть, что родители пропавшего подростка находятся в разводе и живут отдельно. Девушка проживала со своей матерью. Полиция тут же организовала поиски пропавшей.

В шесть часов утра 15 ноября , оказалось, что девушка провела ночь в подъезде, а позже вернулась в квартиру. Объяснять причину своего ухода из квартиры она отказалась.

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Фото: pixabay.com