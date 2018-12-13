Во Всеволожске появится новый природный парк "Токсовский"

Парк поможет развитию туризма и отдыха, сохранению рекреационных ресурсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании природного парка "Токсовский" во Всеволожском районе.

Мы продолжаем развивать в регионе систему особо охраняемых природных зон. Новый парк создан в самом густонаселенном районе области для улучшения общей экологической обстановки и формирования охраняемого "зеленого пояса" вокруг крупных городов и поселений. подчеркнул Александр Дрозденко

Природный парк "Токсовский" создан для сохранения ценных природных комплексов южной части Карельского перешейка – высоких камовых холмов, термокарстовых котловин, болот разных типов и озёр, редких растительных сообществ и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, их местообитаний. Парк поможет развитию туризма и отдыха, сохранению рекреационных ресурсов. Он стал 47-й особо охраняемой природной территорией (ООПТ) региона и вторым природным парком. Первый — Вепсский лес — был основан 20 лет назад в 1999 году.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти