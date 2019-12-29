Во Всеволожске полиция с погоней остановила пьяного водителя и его агрессивного сына

Мужчины побили инспекторов, пока те составляли административный протокол.

В минувшую субботу, 28 февраля, полицейские Всеволожска с погоней задержали нетрезвого водителя и его сына, сообщили в пресс-службеГУ МВД по Петербургу и области.

Около четырех часов утра стражи порядка попытались остановить иномарку, двигавшуюся по обочине Колтушского шоссе. Водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость, попытавшись скрыться. В результате вынужденной погони полиция столкнулась с нарушителем и остановила машину. За рулем был нетрезвый 44-летний уроженец закавказского государства, проживающий во Всеволожске, на пассажирском сиденье – его неработающий 21-летний сын. В момент оформления протокола мужчины побили полицейских, пассажир сбежал из машины. Днем позже молодого человека задержали, возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти

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