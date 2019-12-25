Во Всеволожске отключили холодную воду на время строительных работ

Жителей Всеволожска обещали обеспечить водой из цистерн после отключения холодного водоснабжения.

ОАО "Всеволожские тепловые сети" оповестило жителей нескольких улиц Всеволожска об отключении их домов от холодного водоснабжения. Вода перестала поступать утром 25 мая в квартиры нескольких домов на улице Героев, Олениных, Ленинградской, Александровской, Дороге Жизни, Межевой и в несколько отдельно стоящих зданий различных организаций.

Причиной отключения называют строительно-монтажные работы по выносу сетей водопровода из-под пятна застройки и осуществления врезок переложенной сети водопровода в действующую водопроводную сеть. Информация об этом появилась в официальной группе Всеволожского муниципального района ЛО в соцсети ВКонтакте.

Там же жильцов отключенных домов уведомили о подвозе холодной воды в цистернах в течение производства работ. Ожидается, что вода вернется в дома ночью в половине второго в ночь на 26 мая.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО в соцсети ВКонтакте