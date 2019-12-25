Во Всеволожске отключили холодную воду на время строительных работ

ОАО "Всеволожские тепловые сети" оповестило жителей нескольких улиц Всеволожска об отключении их домов от холодного водоснабжения. Вода перестала поступать утром 25 мая в квартиры нескольких домов на улице Героев, Олениных, Ленинградской, Александровской, Дороге Жизни, Межевой и в несколько отдельно стоящих зданий различных организаций.
Причиной отключения называют строительно-монтажные работы по выносу сетей водопровода из-под пятна застройки и осуществления врезок переложенной сети водопровода в действующую водопроводную сеть. Информация об этом появилась в официальной группе Всеволожского муниципального района ЛО в соцсети ВКонтакте.
Там же жильцов отключенных домов уведомили о подвозе холодной воды в цистернах в течение производства работ. Ожидается, что вода вернется в дома ночью в половине второго в ночь на 26 мая.
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО в соцсети ВКонтакте
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