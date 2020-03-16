Во Всеволожске обокрали пенсионерку, которая ухаживает за парализованным мужем

Прийти к полицейским раньше 69-летняя пенсионерка не могла — ухаживала за парализованным мужем.

Во время поездки в автобусе №462 по шоссе Дорога жизни во Всеволожске 7 сентября обокрали пенсионерку. Об этом пишут "Невские новости".

В полицию женщина обратилась только 21 сентября. Она рассказала, что две недели назад в автобусе она увидела уведомление на телефоне о списании более 6 тысяч рублей с банковской карты. В сумке она не нашла кошелька. В последний раз женщина использовала его в магазине, когда покупала одежду.

Прийти к полицейским раньше 69-летняя пенсионерка не могла — ухаживала за парализованным мужем. Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража" и приступили к поискам преступника.

Фото: Piter.tv

