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Во Всеволожске обокрали пенсионерку, которая ухаживает за парализованным мужем
Вчера, 23:47
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Во Всеволожске обокрали пенсионерку, которая ухаживает за парализованным мужем

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Прийти к полицейским раньше 69-летняя пенсионерка не могла — ухаживала за парализованным мужем.

Во время поездки в автобусе №462 по шоссе Дорога жизни во Всеволожске 7 сентября обокрали пенсионерку. Об этом пишут "Невские новости". 

В полицию женщина обратилась только 21 сентября. Она рассказала, что две недели назад в автобусе она увидела уведомление на телефоне о списании более 6 тысяч рублей с банковской карты. В сумке она не нашла кошелька. В последний раз женщина использовала его в магазине, когда покупала одежду.

Прийти к полицейским раньше 69-летняя пенсионерка не могла — ухаживала за парализованным мужем. Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража" и приступили к поискам преступника.

Фото: Piter.tv
 

Теги: карта, кража, муж, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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