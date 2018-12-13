Во Всеволожске школьник отравился нейротоксическим ядом

Подростка госпитализировали в критическом состоянии.

В среду, 6 марта, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступила телефонограмма от медиков. Они рассказали, что днем ранее в больницу привезли 14-летнего школьника в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Подростка госпитализировали около 12 часов дня из квартиры по улице Межевой. Врачи диагностировали у пациента токсическую энцефалопатию. Молодой человек находится в критическом состоянии. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Отметим, что токсическая энцефалопатия образуется по причине воздействия на организм нейротоксических ядов, таких как: спирт, бензин, мышьяк, свинец, марганец, ртуть, сероуглерод, наркотики и некоторые лекарственные препараты.

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Фото: Piter.TV