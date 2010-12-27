В Купчино отравился молодой мигрант

Юношу госпитализировали с острым отравлением.

В одну из больниц Северной столицы доставили подростка 2004 года рождения с острым отравлением. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего госпитализировали от дома 15/4 на улице Белы Куна в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали острое пероральное отравление.

Причиной стал прием препаратов депримирующего действия. К таким относят нейролептики, опиаты, транквилизаторы, барбитураты и другие ядовитые и токсические лекарственные препараты.

По данному факту проводится проверка.