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В Купчино отравился молодой мигрант
Сегодня, 12:29
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TretyakovaS

В Купчино отравился молодой мигрант

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Юношу госпитализировали с острым отравлением.

В одну из больниц Северной столицы доставили подростка 2004 года рождения с острым отравлением. Об этом информирует  пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего госпитализировали от дома 15/4 на улице Белы Куна в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали острое пероральное отравление. 

Причиной стал прием препаратов депримирующего действия. К таким относят нейролептики, опиаты, транквилизаторы, барбитураты и другие ядовитые и токсические лекарственные препараты.

По данному факту проводится проверка. 

Теги: новости петербура, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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