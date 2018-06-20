  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
29
TretyakovaS
Код вставки плеера

В Петербурге отметили Международный день цирка

0 0

В полдень был произведен полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

В субботу, 20 апреля в Петербурге отмечают Международный день цирка. В честь праздника в полдень был произведен полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Видео с места событий поделился наш мобильный корреспондент.

Отмечается, что в составе делегации приезжали братья Запашные.

Справка:Международный день цирка был учрежден в 2008 году по решению Всемирной цирковой федерации и традиционно отмечается каждую третью субботу апреля.

Видео: Piter.tv

Теги: международный день цирка, новости петербура, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий