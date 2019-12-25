Во Всеволожске Росгвардия задержала банду, воровавшую бензин 

Нарушители были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В понедельник, 6 апреля, во Всеволожске задержали местных жителей. Они заправились на АЗС и уехали, не расплатившись. Об этом сотбщила пресс-служба ГУ Росгвардии.

Вневедомственной охране поступил сигнал от сотрудников одной из АЗС. Согласно оперативной информации, группа людей на ВАЗ-2114 заправили машину бензином на сумму 1500 рублей, после чего покинули заправку, не заплатив.

Машина злоумышленников была обнаружена у одного из домов на Колтушинском шоссе. Внутри находились двое мужчин и одна женщина. Как удалось установить, все трое ранее были причастны к хищениям бензина на Дороге Жизни: нарушители бесплатно заправляли автомобиль топливом на сумму более 3700 рублей.

Отряд Росгвардии передал задержанных сотрудникам полиции. Они будут принимать дальнейшие меры в отношении совершенного преступления.

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