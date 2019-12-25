Во Всеволожске 9 ноября пройдет отлов бездомных животных

Животные будут стерилизованы (кастрированы), чипированы, вакцинированы и возвращены в свою среду обитания.

На территории Всеволожск мкр. Бернгардовка, а при необходимости в близлежащих населенных пунктах, 9 ноября будет проводиться отлов животных без владельцев. Об этом сообщила администрация Всеволожского района.

Отлов будет производиться в соответствии с областным законом "Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области". Животные будут стерилизованы (кастрированы), чипированы, вакцинированы и возвращены в свою среду обитания.

Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(81370) 25-456 с 09:00 до 14:00.

Работы проводит ООО "Ветеринарный госпиталь" (Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора).

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