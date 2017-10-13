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Во Всеволожске 7-летняя девочка умерла от запущенной пневмонии
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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Во Всеволожске 7-летняя девочка умерла от запущенной пневмонии

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В Ленобласти врачи не смогли спасти пациентку в запущенной стадии болезни.

Во Всеволожске погибла 7-летняя девочка. Врачи не смогли спасти юную пациентку из-за запущенности болезни. Сообщается, что ребенок умер от пневмонии. 
 
Пострадавшую привезли в центральную районную больницу в пять часов утра 6 февраля. Медики сразу же установили у девочки двухстороннюю пневмонию. Состояние пациентки оценивали как тяжелое. Ей установили капельницу, прописали антибиотики и подключили малышку к аппарату дыхания. Однако, около четырех часов дня ребенок скончался.
 
В настоящее время тело находится в морге. Правоохранительные органы изучают обстоятельства запущения болезни и смерти девочки.
Теги: болезнь , всеволожск , всеволожский район , гибель ребенка , ленобласть , пневмония
Категории: Новости СПб Происшествия

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