Во Всеволожске 7-летняя девочка умерла от запущенной пневмонии

В Ленобласти врачи не смогли спасти пациентку в запущенной стадии болезни.

Во Всеволожске погибла 7-летняя девочка. Врачи не смогли спасти юную пациентку из-за запущенности болезни. Сообщается, что ребенок умер от пневмонии.

Пострадавшую привезли в центральную районную больницу в пять часов утра 6 февраля. Медики сразу же установили у девочки двухстороннюю пневмонию. Состояние пациентки оценивали как тяжелое. Ей установили капельницу, прописали антибиотики и подключили малышку к аппарату дыхания. Однако, около четырех часов дня ребенок скончался.

В настоящее время тело находится в морге. Правоохранительные органы изучают обстоятельства запущения болезни и смерти девочки.