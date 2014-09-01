Во Всеволожске 22 первоклассника слегли после обеда в столовой

Первоклассники школы №3 во Всеволожске, пообедав в столовой, на следующий день пропустили занятия из-за недомогания. Об этом 47news сообщили родители.
По словам отца одного из учеников, ребенка всю ночь рвало. Подобные жалобы, к которым еще прибавили ломоту и жидкий стул, были и у других первоклассников, а также у третьих, четвертых и пятых классов. Кроме того, у нескольких из них подтвердилась бактериальная инфекция.
Мать другого первоклассника рассказала, что детей покормили "месивом зеленого цвета" – макаронами с печенкой. На неприглядное питание ученики жаловались не в первый раз. Ранее взрослые отправили в Роспотребнадзор письмо с просьбой провести проверку в школьной столовой. Специалисты посещали учреждение в прошлом месяце.
Секретарь директора школы отметила, что на уроки не пришли 22 ученика 1"В" из 35 и уточнила, что плохо стало только одному классу.
Ранее мы писали, что родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все