Во Внуково опоздавший пассажир избил до потери сознания сотрудника авиакомпании

Мужчина опоздал на рейс до "Анапы" и набросился на сотрудника "Победы".

В офисе продаж билетов опоздавший пассажир избил сотрудника авиакомпании "Победа".

Пассажир опоздал на рейс до Анапы. После чего он пришел в офис продаж билетов и начал требовать или вернуть ему деньги, или отправить следующим рейсом в Анапу. Представить авиакомпании предложил купить ему новый билет, после чего мужчина набросился на сотрудника "Победы" и избил его. Мужчина потерял сознание.

После инцидента он обратился в полицию. По данному факту полиция проводит проверку.

Фото: vnukovo.ru