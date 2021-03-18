Во Внуково аварийно сел бизнес-джет

Никто из экипажа не пострадал

Бизнес-джет Hawker 900XP совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в Москве.

По информации "РИА Новости", самолет вылетел из Ниццы. После посадки у Hawker 900XP надломилась левая основная стойка шасси при выходе с рулевой дорожки. В результате инцидента никто не пострадал.

Рейс выполнялся без пассажиров, на борту находился только экипаж бизнес-джета. Его отбуксируют не стоянку. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси опасаются схода грандиозного оползня в одном из жилых микрорайонов.

Видео: Telegram / Комсомольская Правда