Во Владивостоке в объект фотоловушки попали краснокнижные леопард и тигр

По официальным данным, на территории заповедника живет 91 взрослая особь и 22 котенка дальневосточного леопарда, а также 30 взрослых амурских тигров и 9 тигрят.

Ученым "Земли леопарда" впервые удалось запечатлеть краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба "Земли леопарда".

Фотографии были сделаны в национальном парке, который находится во Владивостокском городском округе, недалеко от берега Амурского залива. Камера была установлена на вершине горы. На это место по очереди пришли леопард и тигр, иногда обращающие взор вдаль – в сторону цивилизации и ее каменных джунглей

Появление таких снимков стало для нас долгожданным событием. Мы стремились не только получить новые данные об обитающих здесь животных, но и хотели показать: на самом деле природа очень близка к людям, имеет со всеми нами неразрывную связь. Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда"

По официальным данным, на территории заповедника живет 91 взрослая особь и 22 котенка дальневосточного леопарда, а также 30 взрослых амурских тигров и 9 тигрят.

Ранее на Piter.TV: Фотоловушка сняла котят редкого дальневосточного леопарда.

Фото и видео: Земля Леопарда/ YouTube

