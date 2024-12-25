По предварительной информации, у потерпевшего зафиксировали перелом лицевой кости.

Во Владивостоке задержали водителя, который избил пожилого мужчину на переходе. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел вечером 5 января на улице Приходько. Пожилой мужчина, переходя дорогу через "зербу", задел рукой автомобиль Toyota Mark. Водитель иномарки вышел из машины и несколько раз ударил пешехода по лицу. Полиция задержала нападавшего. Им оказался профессиональный спортсмен, который участвовал в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге.

По предварительной информации, у потерпевшего зафиксировали перелом лицевой кости. СК возбудил уголовное дело по статье "хулиганство".

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