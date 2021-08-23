Во Владивостоке во время шторма погиб мужчина

Спасателям удалось спасти из воды пять человек.

Во Владивостоке во время шторма погиб один человек. Из-за сильного прибоя он не смог выплыть на берег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 22 августа в районе острова Русский. На пульт экстренных служб поступило сообщение, что мужчина нырнул в море со скалы, после чего не смог самостоятельно вернуться на берег. Спасатели прибыли на место ЧП только через час, но к тому времени мужчина уже был мертв.

При проведении операции по спасению пловца было выяснено, что в воде находятся еще пять человек, который из-за непогоды не в состоянии доплыть до берега. Специалисты помогли всем добраться до земли. В медпомощь они не нуждались.

В спасении отдыхающих было задействовано десять человек и пять единиц техники.

Ранее в Балтийском море нашли тело пожилой утопленницы из Петербурга.

Видео: МЧС России по Приморскому краю