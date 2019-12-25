Во Владивостоке в уличной драке подростков погибла девушка

У полиции такой информации нет.

Во Владивостоке в уличной драке серьезно пострадала девушка.

По соцсетям и СМИ Приморья разлетелось видео с уличной дракой молодых людей. ЧП произошло у кинотеатра "Океан". Во время разборок выбежавшая девушка была нокаутирована. Упавшую молодой человек поднял на руки и унес с проезжей части.

В СМИ появилась информация, что пострадавшая от полученной травмы умерла в реанимации. "Восток Медиа" сообщает, что у полиции по данному факту нет информации и заявлений.

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