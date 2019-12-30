Она обошлась городу в 677 тысяч рублей.

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорела фигура "Мышь на сыре" - символ наступающего года. Местный муниципалитет потратил на конструкцию 677 тысяч рублей. В городской администрации предположили, что инсталляция загорелась из-за случайной петарды.

Напомним, что огромная мышь является собственностью подрядчика. Сейчас он судится с автомобилистом, который сбил ее с постамента. Из-за этого принято решение не убирать композицию с места ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что в рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер.

Фото: VL.RU

