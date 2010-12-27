В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Политологи назвали города, в которых наиболее слабое управление.

Политологи назвали худшие по качеству управления города за 2019 год. Аналитики изучили политико-управленческие и социально-экономические показатели регионов. В общей сложности над проектом работали 171 экспертов, которые охватили деятельность 92 городов страны.

Архангельск потерял десять пунктов и оказался на последней строчке по эффективности управления. В антирейтинг попали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, а также Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. К такому результату города привело отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона. Отмечается безуспешная деятельность каждого из чиновников, а также частая сменяемость мэров.

Лидерами по эффективности управления остались Тюмень, Казань и Салехард. Они же находились в топе по результатам 2018 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

