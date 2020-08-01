Пиковое число участников составило около 150 человек.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку жителей Хабаровского края. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, пиковое число участников составило около 150 человек. Местные жители вышли на митинг на центральную площадь Владивостока. Далее митингующие двинулись колонной по Светланской улице. Известно, что двух демонстрантов задержали.

Напомним, что во Владивостоке соответствующие акции проходят уже третью субботу подряд.

Ранее мы сообщали о том, что новый митинг в Хабаровске собрал вдвое меньше людей, чем неделей ранее.

Видео: Telegram / Протестная Россия