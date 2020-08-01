Митингующие идут привычным маршрутом по проезжей части центральной улицы города.

В субботу, 1 августа, новый митинг в Хабаровске собрал вдвое меньше людей, чем неделей ранее. Об этом сообщает городская администрация города.

По данным администрации, на митинг вышло 3,5 тысяч человек. Отмечается, что это вдвое меньше, чем в предыдущую субботу. Акция движется по привычному маршруту — по проезжей части центральной улицы города.

Напомним, что митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля.

Ранее мы сообщали о том, что Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск