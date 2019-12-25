По данным "Русгидро", в город полностью вернулось электроснабжение.

Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании "Русгидро". Специалисты напомнили, что электроснабжение было нарушено несколько дней назад из-за накрывшего регион снежного циклона.

Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края пресс-служба "Русгидро"

Эксперты уточнили, что ремонтные работы на ЛЭП, пострадавшей от стихии, велись в круглосуточном режиме. Энергетикам пришлось демонтировать успевшие линии электропередач, а также установить три новые опоры, заменить траверсы, изоляторы и провода. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные мероприятия в населенных пунктах по региону.

Жители острова Русский шесть дней живут без света.

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