На месте ведутся работы по устранению последствий.

Во Владивостоке обрушилась часть здания. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя мэрии.

Инцдент произошел утром 11 декабря на улице Гоголя. Часть здания обрушилась на пешеходную дорожку. Ранее здесь размещались кафе, однако сейчас дом собирались демонтировать. На месте ведутся работы по устранению последствий. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске полиция раскрыла серию краж колес с автотранспорта.

Видео: Telegram / ДПС Владивосток, Новости