В Новосибирске полиция раскрыла серию краж колес с автотранспорта

Колеса крали из машин, припаркованных в разных районах областного центра.

В Новосибирске сотрудниками полиции раскрыта серия краж колес с автотранспорта. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудник отдела уголовного розыска УМВД по Новосибирску пресекли деятельность трех граждан, подозреваемых в хищении колес. Отмечается, что за два месяца в органы внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан о кражах. Колеса крали из машин, припаркованных в разных районах областного центра. Также сообщается, что противоправным действиям подверглись автомобили различных марок иностранного производства.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА