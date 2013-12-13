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В Новосибирске полиция раскрыла серию краж колес с автотранспорта

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Колеса крали из машин, припаркованных в разных районах областного центра.

В Новосибирске сотрудниками полиции раскрыта серия краж колес с автотранспорта. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудник отдела уголовного розыска УМВД по Новосибирску пресекли деятельность трех граждан, подозреваемых в хищении колес. Отмечается, что за два месяца в органы внутренних дел поступило несколько заявлений от граждан о кражах. Колеса крали из машин, припаркованных в разных районах областного центра. Также сообщается, что противоправным действиям подверглись автомобили различных марок иностранного производства.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автомобили, колеса, кража, новосибирск, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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