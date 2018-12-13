Во Владивостоке мужчину выбросили за борт судна через иллюминатор

Момент падения зафиксировала камера наблюдения в порту.

В порту Владивостока мужчину выбросили за борт плавзавода "Всеволод Сибирцев".

Сообщается, что между пострадавшим и другими членами команды возникла ссора, в ходе которой мужчину выбросили за борт. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения в порту видно, что мужчина пытался удержаться и подтянуться, но соскользнул. Он упал с 10-метровой высоты. По сообщениям в СМИ, он сейчас в коме в реанимации.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела по факту падения мужчины, но судно ушло в рейс.

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Видео:HUE