Видео момента ДТП: В Клину водитель и пассажир вылетели из машины и остались живы

Момент ДТП и его последствие попали в поле зрения видеорегистратора автомобиля очевидца аварии.

В сети опубликовано видео момента ДТП в Клину, которое произошло 14 мая около 11 часов утра.

Два автомобиля не поделили перекресток, и произошел мощный удар. В результате водитель и пассажир вылетели на проезжую часть через водительскую дверь. Авто продолжало ехать по инерции. Пострадавшие в ДТП выжили, водитель даже смог самостоятельно подняться на ноги. К ним незамедлительно бросились на помощь очевидцы аварии.

В соцсетях гадают, что бы могло произойти, если бы водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее на Piter.TV видео из Оклахомы, где вышедшая из строя люлька раскрутила на высоте небоскреба мойщиков окон.

Видео: @presshata