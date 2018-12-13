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"Взбесившаяся люлька": Мойщиков окон раскрутило на высоте небоскреба в Оклахоме

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Пожарным удалось спасти рабочих, которых раскручивало и раскачивало у самой крыши небоскреба.

В Оклахоме двух мойщиков окон спасли пожарные на высоте небоскреба.

Сообщается, что "люлька", с которой рабочие мыли окна у самой крыши небоскреба, вышла из строя. Рабочих раскручивало и раскачивало в разные стороны, при этом люлька ударялась в окна небоскреба. На видео видно, что в здании разбиты большие стекла.

На помощь мойщикам окон пришли пожарные службы города. Им удалось "успокоить" люльку и вытащить из нее рабочих. О состоянии спасенных мужчин не сообщается.

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Видео: TicToc by Bloomberg, kxan

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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