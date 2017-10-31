Видео: во Владимирской области целое озеро с рыбой и водорослями ушло под землю

Из-за образования провала во Владимирской области под землю ушло озеро. Вместе с водой пропала рыба, водоросли и вся фауна.

Во Владимирской области в районе деревни Пивоварово под землю провалилось целое озеро Саканцы. Водоем глубиной более 20 метров ушел в провал. Вместе с водой пропали рыба, водоросли и прочая флора и фауна. От озера осталась только воронка с илистым дном.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды по Владимирской области рассказали Зебра ТВ, что водоем ушел в пустоты, которые размыли подземные воды. Директор департамента Алексей Мигачёв отметил, что процесс шел много лет. Но. Возможно, дожди или проседание ила ускорило это.

Специалисты полагают, что озеро может снова появиться, когда место провала заилится. Но это пока не ясно до конца.

Видео: Youtube / Вязниковский offroad