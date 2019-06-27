Во Владимирской области контрактник случайно застрелил сослуживца

ЧП произошло на полигоне Сергейцево под Ковровом.

На стрельбищах солдат контрактник застрелил сослуживца.

ЧП произошло на стрельбищах на полигоне Сергейцево под городом Коврово накануне 5 августа. Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия. Уже сейчас установлено, что военнослужащий, нарушив правила безопасности, разрядил оружие и произвел непреднамеренный выстрел в своего сослуживца.

Раненого солдата доставили в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, солдата спасти не удалось.

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