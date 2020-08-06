При взрыве в вагонном депо в Иванове погиб рабочий

Второй рабочий в больнице.

В Иваново при взрыве на предприятии погиб рабочий.

ЧП произошло сегодня утром, 6 августа, в 9 часов 10 минут по адресу: Иваново, ул. Короткова, д. 57. В вагоноремонтном депо в цистерне произошел взрыв паров нефтепродуктов. В результате инцидента один рабочий погиб, второй госпитализирован в больницу. Погибший во время взрыва находился внутри цистерны.

На ликвидации последствий ЧП работали 49 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек, семь единиц техники.

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